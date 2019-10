Iglesias reclama a Sánchez solucions «intel·ligents» a Catalunya i no apostar pel 155

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha transmès aquest dimecres al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, la seva oposició a l'eventual aplicació de mesures excepcionals com el 155 o la llei de seguretat a Catalunya, perquè seria “miop” pensar que aporten algun tipus de solució a Catalunya.En canvi ha assegurat que el seu partit està “en plena disposició” de col·laborar en iniciatives intel·ligents” i de “diàleg” que vagin en la línia de la “desinflamació” del conflicte. En roda de premsa a La Moncloa, Iglesias també ha rebutjat l’ús de bales de goma per part de la Policia Nacional espanyola a Catalunya, i s’ha solidaritzat amb els manifestants i els policies ferits en les protestes.Iglesias ha ofert una roda de premsa després de la reunió d’una hora que ha mantingut amb Sánchez en el marc de les trobades del president en funcions amb els líders de Podem, PP i Cs per abordar la situació a Catalunya.Segons ha apuntat, durant la reunió tots dos han constatat “que el rebuig a la violència forma part del plantejament dels partits independentistes”, fet que “és una bona notícia. També que existeix coordinació entre els Mossos i la policia espanyola, fet que denota que “estem en una situació de normalitat institucional”.En aquest marc ha apuntat que la seva “impressió” personal és que Sánchez “no té previst adoptar cap mesura en el sentit d’excepcionalitat”. El parer del líder de Podem és que “no hi ha cap justificació” per aplicar el 155 o la llei de seguretat nacional perquè “no es donen els supòsits”.“L’aplicació del 155 no va servir per resoldre cap problema, sinó per convocar eleccions i que hi hagués un resultat molt semblant a l’anterior”, ha dit, i per tant “no és una mesura que serveixi per contribuir a una solució política intel·ligent”. “La intel·ligència, la tranquil·litat i la sensatesa”, ha afirmat, són els eixos que han de guiar les actuacions polítiques.Segons el líder de Podem cal actuar a Catalunya amb “empatia i diàleg”, perquè es poden trobar solucions “en el marc de la llei” i per vies polítiques. “Hi ha tipus penals que permeten actuar sobre determinades situacions polítiques, però és miop pensar que poden resoldre el que no resolen els polítics”.Segons fonts de Podem, Iglesias ha mantingut una conversa telefònica aquest dimecres amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. L’entorn del líder de Podem creu que malgrat que divendres serà un dia difícil els incidents no aniran més enllà dels que ja han tingut lloc fins ara.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor