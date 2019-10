La FAES d'Aznar lamenta la derrota de la Fiscalia i reclama el compliment estricte de les penes

La Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES), que presideix l'expresident espanyol José María Aznar, ha fet la seva primera valoració de la sentència de l'1-O. Sota el títol de Sedició i mentida , el laboratori ideològic aznarià elogia la instrucció del cas, que considera "rigorosa", com també el judici oral, del qual destaca l'"obertura, transparència i totes les garanties per als acusats".La FAES es mostra alineada amb els criteris de la Fiscalia i no amaga la "discrepància" pel fet que els magistrats hagin descartat la rebel·lió. Però evita el xoc frontal amb el tribunal i subratlla que la sentència admet "l'existència de fets violents" i que "l'exoneració dels polítics independentistes catalans del delicte de rebel·lió posa de manifest la seva mentida i covardia". Els "colpistes" d'ahir ara ja són "només" uns "covards i mentiders". Però la FAES reclama la "integritat" de la condemna sense "condicions privilegiades de compliment de les penes" ni "iniciatives ni indult".Per la FAES, el compliment estricte de les penes és condició sine qua non per a la pròpia credibilitat del sistema judicial. I reclama que es faci tots els possibles "perquè Carles Puigdemont s'enfronti a les seves responsabilitats". Així, explicita el seu suport a la nova euroordre tramesa pel jutge Pablo Llarena.El laboratori d'idees d'Aznar assegura que "la sentència no acaba amb els propòsits desestabilitzadors de l'independentisme" i afirma que la societat catalana ha de decidir si es deixa "arrossegar" per l'independentisme o trenca amb la seva "immensa mentida", tot assenyalant a les eleccions del 10-N.

