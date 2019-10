VÍDEO Així trenca la policia espanyola la seva pròpia línia de seguretat per carregar

Catalunya i, concretament, Barcelona viu dies calents de protesta i reivindicació arran de la sentència de l'1-O. Per això, els cossos policials han col·locat mesures estàtiques de seguretat, com són tanques, per protegir edificis institucionals i de seguretat. No és habitual, però, que siguin els mateixos agents qui trenquin aquestes mesures per carregar.És la situació que es va viure el passat dilluns a la Via Laietana, quan la Policia Nacional espanyola es va abraonar contra els manifestants, tombant les tanques que els mateixos agents prèviament havien col·locat, i que fins i tot alguns ciutadans havien recol·locat per dividir els espais i respectar els límits de seguretat.

