ERC exigeix responsabilitats a Buch per les «actuacions policials injustificades»

ERC exigeix responsabilitats a Interior "per les actuacions policials injustificades". Malgrat que el vicepresident Pere Aragonès ha fet declaracions per donar suport als Mossos tot fent una crida "a la calma i a la serenitat", el partit ha emès un comunicat en el qual reclamen que es prenguin "mesures efectives per revertir de manera immediata" les actuacions que estan duent a terme els Mossos amb un balanç, per ara, de 25 detinguts i més d'un centenar de ferits aquest dimarts.Enmig de les turbulències de petició de dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, ERC reivindica que l'objectiu prioritari de la policia catalana ha de ser "preservar l'exercici dels drets civils i polítics" i una actuació que pivoti en la "mediació" i la "proporcionalitat". Malgrat que el Govern nega l'existència d'una crisi, de portes endins el paper de Buch està qüestionat tant des dels republicans com des de sectors de Junts per Catalunya. La CUP ja porta dies reclamant la compareixença del conseller, mentre que els comuns n'han demanat la dimissió.Els republicans asseguren en el seu comunicat que, malgrat els incidents dels darrers dies, el moviment independentista té un "caràcter pacífic i cívic". Sobre l'actuació dels Mossos, reclamen que s'investiguin les actuacions "injustificades" i se'n depurin responsabilitats, així com el "compliment escrupolós" de les conclusions aprovades al Parlament. Consideren "incomprensible" que membres del cos contradiguin els principis de proporcionalitat "de manera sistemàtica".En el comunicat, ERC argumenta que és "la lleialtat institucional" la que els mou a exigir al Govern que prengui "mesures efectives per revertir de manera immediata" la situació i reclama que els Mossos segueixin sent una "policia democràtica de la qual el conjunt de la ciutadania se'n senti orgullosa" .Aquest dimecres, mentre Buch estava en ple ull de l'huracà, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha evitat referir-se a la polèmica des de les marxes "per la llibertat". Ha estat el vicepresident Pere Aragonès qui ha fet declaracions fent costat als 17.000 agents dels Mossos i ha assegurat que "s'activaran els mecanismes pertinents" si durant l'avaluació de les actuacions es conclou que algunes no van ser correctes.

