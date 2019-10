Un Protesta amb moltes estrenes i «eufòria de gènere»

A Vic es protesta a les places...i també als cinemes. Aquest dissabte torna el Protesta, el festival internacional de cinema de crítica social. Fins al 26 d'octubre, projectarà 13 llargmetratges , cinc dels quals són estrena a Catalunya i 3 a l'Estat amb "l'eufòria de gènere" com a element protagonista. La inauguració, que s'havia de celebrar inicialment el divendres 18, s'ha ajornat un dia a causa de la vaga general.Destaquen films com Goods of Molenbeek i Me llamo Violeta, però sobretot, l'estrena de For Suma, que inaugurarà el festival aquest dissabte. Es tracta d'un documental de la guerra de Síria des d'un punt de vista femení que narra la història de Waad al-Khateab, una dona que malgrat la crueltat del moment decideix quedar-se. Durant la tragèdia té una filla que es diu Sama.D'altra banda, es projectaran 28 curtmetratges, 10 de la Selecció Oficial i 18 de la Selecció No Competitiva. Enguany s'han presentat 363 curtmetratges a concurs. La majoria eren de ficció i 100 dirigits per dones. Dels films presentats, la majoria són d'Espanya (115) i Catalunya (32) però destaquen 41 propostes procedents d'Iran, 19 de Rússia i 11 de Brasil. També van arribar una proposta d'Iraq, de Síria i de Birmània; dues de Kazakhstan i quatre de Kyrgyzstan.El concurs de curtmetratges compta amb tres premis: premi documental de 1.000 euros, premi ficció de 1.000 euros, i premi del públic de 500 euros. Tal com ha recordat Vilanova, el 25% del total del premi econòmic anirà destinat a una entitat social sense ànim de lucre.La setena edició reflexionarà sobre els rols i estereotips de gènere, la maternitat, les noves masculinitats, el fet trans o l'educació no sexista. Precisament, aquesta temàtica es notarà sobretot en les activitats paral·leles, com són xerrades sobre les noves masculinitats, l'educació més enllà del gènere, la realitat de les persones transgèneres a Catalunya, o els mites de la maternitat.El punt final del certamen és el dissabte 26 d'octubre amb la festa final. A més de l'entrega de premis del concurs, hi haurà cinema, música, dansa, teatre i l'speech corner del jurat, que reflexionarà sobre la temàtica d'enguany: "Eufòria de gènere".El festival ha aconseguit "trencar totes les barreres, i també de la presó", remarcaven durant la presentació, ja que Jordi Cuixat, president d'Òmnium Cultural, forma part del jurat de l'edició d'enguany. Des de l'organització apunten que cal estar pendent de les xarxes socials ja que la programació podria patir algun canvi per les mobilitzacions de protesta per la sentència de l'1-O.També formen part del jurat Brigitte Vasallo, escriptora i activista; Estel Solé, actriu i escriptora; Elena Subirà, Relacions Institucionals, Màrqueting & Fundrising Docs Barcelona; i Carles Furriols, president de la Fundació Dr. Trueta.

Consulta tota la programació

