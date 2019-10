VÍDEO Els Mossos treuen al carrer la tanqueta amb canó d'aigua per la concentració dels CDR

EN DIRECTE Furgonetes dels Mossos i una tanqueta d'aigua a l'estació de metro de Marina en direcció a l'Arc de Triomf https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/A7Ns1rt8RX — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

En marxa una nova manifestació dels Comitès de Defensa de la República (CDR) al centre de Barcelona. Després de la multitudinària mobilització d'aquest dimarts als voltants de la delegació del govern espanyol a Catalunya, aquesta tarda els comitès han convocat una marxa que ha sortit de la cruïlla del carrer Marina amb la Gran Via.Amb previsió de nous aldarulls al carrer, tal com advertia a primera hora de la tarda el conseller d'Interior Miquel Buch , els Mossos d'Esquadra han mobilitzat la tanqueta amb canó d'aigua. El sortidor de la part superior del vehicle dispara aigua a gran potència per dispersar manifestants.Usuaris com Anonymous Catalonia han difós vídeos de la tanqueta a l'estació de Metro de Marina en direcció Arc de Triomf.

