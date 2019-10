Primera projecció post-sentència: ERC guanya i la CUP supera els comuns

La primera projecció sobre quin impacte electoral podria tenir la sentència apunta que l'independentisme podria créixer lleugerament en escons al Parlament, però amb un viratge intern amb més pes per a les esquerres. Els tres grups republicans creixerien, en conjunt, dels 70 als 72 diputats, però qui guanyaria les eleccions seria ERC, amb 37 (5 més que ara), molt per davant de JxCat, amb 24 (10 menys que ara), i amb la CUP en clar ascens, amb 11 (7 més que els 4 actuals).De fet, els anticapitalistes superarien els comuns, que igualment creixerien de 8 a 10. Cs, al seu torn, patiria una dolorosa caiguda dels 36 d'ara fins a 18, la meitat, superat pel PSC, que milloraria resultats, amb 26 (ara en té 17). Finalment, el PP sumaria un escó més i aconseguiria grup propi, amb 5, i el grup mixt seria exclusivament per a Vox, que entraria amb 4 diputats.Tot i això, l'independentisme seguiria sense assolir la meitat dels vots i es quedaria amb un 47,3%, per un 50,3% de les altres formacions amb representació parlamentària (42,3%, per als nítidament unionistes), sense els comuns. Així ho assenyala un panel d'Electomania , el quan no és una enquesta tradicional, sinó un estudi fet entre dilluns i dimarts en base a qüestionaris per internet i un recull del promig de les enquestes fetes públiques anteriorment i el record de vot.

