Dos directius del projecte Castor, processats per delicte mediambiental

El titular del jutjat de primera instància e instrucció número quatre de Vinaròs (Baix Maestrat), ha processat per un delicte de prevaricació mediambiental dos directius de l'empresa Escal UGS SL -controlada per Florentino Pèrez- adjudicatària del projecte Castor d'emmagatzematge de gas en aquesta localitat.El jutge ha notificat a les parts que els dos responsables van acordar començar l'activitat de la plataforma entre el 2 i 5 de setembre del 2013 tot i ser ''conscients de la potencial perillositat sísmica que podia generar l'activitat".L'activitat va generar un augment de la sismicitat el cinc de setembre, detectat per l'Observatori Sísmic de l'Ebre. Tot i l'avís, l'empresa va seguir injectant gas fins al dia 11, fet que va provocar una "gran sèrie de sismes a la zona que van ocasionar "danys de consideració".El contracte per posar en marxa la plataforma Castor es va signar el 2008. El govern espanyol -amb José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant- va cedir-ne la concessió a l'empresa Escal UGS, participada en un 66% per la constructora ACS de Florentino Pérez. Després d'anys d'obres, el dipòsit va entrar en funcionament a ple rendiment el maig del 2012.Davant l'augment sobtat de l'activitat sísmica i la creixent preocupació dels veïns, el Ministeri d'Indústria, dirigit aleshores per Jose Manuel Soria, va decretar la paralització del projecte el 16 de setembre del mateix any.

