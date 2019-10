Desenes de milers de persones exigeixen la dimissió de Buch en el tercer dia de protestes a Barcelona

EN DIRECTE Els manifestants tornen a llançar paper higiènic en direcció a Interior. Crits de "Buch dimissió". Els Mossos han col·locat tanques per barrar el pas; informa @andreumerino https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/sqCVOAgtCn — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

Manifestació al carrer Marina de Barcelona. Foto: Martí Urgell

En marxa una nova manifestació dels Comitès de Defensa de la República (CDR) al centre de Barcelona. Després de la multitudinària mobilització d'aquest dimarts als voltants de la delegació del govern espanyol a Catalunya, desenes de milers de persones han fet petita la cruïlla del carrer Marina amb la Gran Via.Els concentrats han llançat pels aires milers de rotllos de paper de vàter perquè "hi ha molta merda per netejar", en referència al cos de Mossos d'Esquadra, molt criticat per la dura actuació policial dels darrers dies. També s'escolten des de l'inici de protesta càntics de "Llibertat, presos polítics" i "Els carrers seran sempre nostres".La concentració s'ha convertit en una marxa massiva que s'ha traslladat fins al departament d'Interior, completament blindat per la policia. Els CDR han dut la protesta fins a les portes de la conselleria de Miquel Buch, molt assenyalat en les últimes hores per múltiples moviments i entitats socials, així com partits com la CUP i diversos líders polítics.Després dels aldarulls i les càrregues de la policia nacional espanyola i els Mossos d'Esquadra d'aquest dimarts, els CDR van demanar la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. "No acceptarem que segueixi ni un dia més a càrrec dels Mossos", van manifestar ahir a través d'un comunicat. "L'única violència que hem patit les darreres hores ha estat la dels Mossos d'Esquadra i la policia nacional espanyola", afegien.La dels CDR no ha estat l'única petició de dimissió que ha rebut Buch. També ho han fet la CUP i els comuns. A més, diversos diputats del grup parlamentari de Junts per Catalunya també han manifestat aquesta voluntat.El conseller, però, ha obviat les demandes i en la compareixença d'aquesta tarda ha fet una defensa sense fissures dels Mossos d'Esquadra. Abans que comparegués, el vicepresident, Pere Aragonès, ja havia manifestat el suport de Govern al cos, que ha qualificat de "policia democràtica que avalua sempre les seves actuacions".

