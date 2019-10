L'Estat envia més efectius de la policia espanyola a Catalunya

El Ministeri de l'Interior desplaçarà nous efectius de la Policia Nacional a Catalunya a partir d'aquest cap de setmana per "garantir la seguretat", segons fonts del Ministeri, que no han concretat el nombre d'agents que s'hi traslladaran. El trasllat estava previst al pla operatiu inicial dissenyat per "garantir la seguretat i el lliure exercici dels drets dels ciutadans" els dies posteriors a la publicació de la sentència de l'1-O.Les mateixes fonts concreten que els nous agents tenen com a objectiu "facilitar els relleus i el descans entre els membres del dispositiu ja desplaçats a Catalunya" i "aconseguir una major seguretat en la gestió de les mobilitzacions". La previsió inicial de tot l'operatiu és els agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional estiguin desplaçats a Catalunya fins a l'1 de novembre.

