Els EUA alerten de l'onada de manifestacions d'aquests dies a Catalunya

#Barcelona, #Spain: Event: Demonstration activity in #Catalonia is expected to continue. Some protests on Oct 15 included violence. A protest is expected today, Oct 16, at 7pm at the intersection of Gran Via de les Corts Catalanes and Carrer Marina. https://t.co/Uvs5BI2AmW pic.twitter.com/05xCO87RmZ — Travel - State Dept (@TravelGov) October 16, 2019

Els Estats Units han enviat un missatge als ciutadans nord-americans que aquests dies són a Catalunya per alertar-los de l'onada de mobilitzacions que hi ha al país en resposta a la sentència de l'1-O.​El Departament d'Estat nord-americà ressalta que algunes protestes de dimarts "van incloure violència" i informen que avui també hi ha prevista una concentració a la cruïlla entre la Gran Via i el carrer de la Marina.En aquest sentit, el govern nord-americà demana ciutadans nord-americans que no s'apropin a les zones on hi ha previstes accions i dona un seguit de consells per si tenen algun problema arran de les protestes.

