Dos morts i un ferit greu en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a la C-26 a la Noguera

El conductor i un passatger d'un turisme han mort en un xoc frontal entre el cotxe i un camió a la Sentiu de Sió (Noguera) per causes que encara s'estan investigant. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, un tercer ocupant del turisme ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.El conductor del camió ha resultat ferit lleu. L'accident ha passat a tres quarts de dues de la tarda al quilòmetre 33 de la C-26. Amb aquestes víctimes, són 145 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.Arran de la incidència, s'han activat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques).Quant a l'afectació viària, s'ha tallat la C-26 en els dos sentits de la marxa.

