Aragonès defensa els Mossos però promet que s'avaluaran les seves actuacions

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha defensat aquest dimecres els Mossos d'Esquadra, després després dels incidents de la nit anterior, i de les crítiques que ha rebut el Govern i el departament d'Interior -que encapçala Miquel Buch- per les càrregues policials indiscriminades. A la vegada, però, ha garantit que s'investigaran les seves actuacions.En declaracions a l'ACN, Aragonès ha dit que el Govern està compromès a defensar els drets i llibertats de tothom, dels que es manifesten i dels qui no ho fan, i també ha expressat que estan al costat dels 17.000 agents dels Mossos d'Esquadra."Com a policia democràtica, s'avaluen sempre totes les actuacions", ha afegit, i ha garantit que si n'hi ha que no s'han dut a terme correctament, s'activaran els mecanismes pertinents.Aragonès també ha expressat que "aquest moviment cívic transversal ha de seguir actuant des d'aquesta legitimitat i fortalesa del pacifisme i amb mobilitzacions massives per aconseguir els objectius". El vicepresident diu que l'executiu de Torra comprèn les mobilitzacions "davant una sentència que suposa un segle de presó per haver exercit la democràcia".El vicepresident ha exigit també al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, "l'obertura immediata d'una solució política de diàleg i negociació". Igualment ha reivindicat la "necessitat" d'avançar cap a "l'amnistia i el reconeixement del referèndum per construir la independència".

