Un agent dels Mossos amenaça un fotoperiodista de NacióDigital

Ahir mentre feia la meva feina identificat amb el braçal corresponent, un dels mossos del dispositiu se’m va encarar demanant-me repetidament el DNI. A la meva negació i ensenyant-li la identificació com a premsa em va amenaçar dient: avui acabaràs marxant d’una altra manera tu! pic.twitter.com/Ha8pTEXxyM — Martí Albesa (@MartiAlbesa) October 16, 2019

Tensió entre un agent dels Mossos i un fotoperiodista de. Mentre Martí Albesa feia fotos ahir de les mobilitzacions en resposta a la sentència, identificat amb el braçalet corresponent que l'acredita com a premsa, un dels agents s'hi va encarar per demanar-li el DNI. Albesa s'hi va negar i li va ensenyar l'acrdeitació de premsa, i el mosso li va llançar una amenaça: "Acabaràs marxant d'una altra manera, tu".Els fets van passar durant el tall de l'AP-7 prop de Girona. Albesa ho ha denunciat a través de Twitter:Podeu seguir tota la informació de les marxes per la llibertat i les reaccions al minut a minut de NacióDigital.

