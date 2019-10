FOTOS Espectaculars imatges a vista d'ocell de la Marxa per la Llibertat a la C-17

Milers de persones d'arreu d'Osona han sortit aquest matí de Vic en una de les cinc columnes de la Marxa per la Llibertat, promogudes per l'ANC. Durant els propers dies recorreran la C-17 i l'AP-7 en sentit sud per arribar a Barcelona el divendres. Segons la Guàrdia Urbana de Vic, unes 10.000 persones han sortit de la plaça U d'Octubre de la capital d'Osona.



Els manifestants han fet parada per dinar a Centelles i han d'arribar fins a la Garriga on faran nit. En el seu pas per Tagamanent, ja al Vallès Oriental, el fotògraf de NacióDigital Adrià Costa ha fet aquestes espectaculars fotografies, a vista d'ocell.

La Marxa per la Llibertat per la C-17 a Tagamanent Foto: Adrià Costa

La Marxa per la Llibertat per la C-17 a Tagamanent Foto: Adrià Costa



El dijous es reprèn la marxa, amb parada per dinar a Parets fins a arribar a Sant Quirze del Vallès. En aquest punt passaran la segona nit i divendres s'anirà fins a Barcelona, on està previst arribar a les 10 del matí. Pots consultar tota la guia en aquest enllaç.



Alguns han fet només un tram i han tornat amb tren a Tona i Centelles, després que l'autobús de l'organització els hagi acompanyat a l'estació. D'altres s'hi han afegit a mig camí. I d'altres estan disposats a arribar fins al final, com és el cas de l'Anna, una jove de Vic que viu i estudia a Barcelona. "He vingut a defensar els meus drets i els de tots els catalans". "Amb aquesta sentència s'ha demostrat que poden fer el que vulguin amb nosaltres", ha lamentat.



Laura Masvidal, Blanca Bragulat i Betona Comín, esposes dels presos Quim Forn i Jordi Turull respectivament, i germana de l'exiliat Toni Comín, han encapçalat la columna que ha sortit de Vic. També hi havia Marta Torrecillas, agredida durant el referèndum de l'1-O. Abans de començar la mobilització, Masvidal ha explicat que, tot i que la sentència les va deixar estabornides, "D'ànims en tenim, i la força ens la doneu". En aquest sentit, ha remarcat que Catalunya és "un poble que camina i caminarà".La C-17 plena a vessar per milers persones. Foto: Josep M. Montaner

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor