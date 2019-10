Sánchez va obviar una petició de reunió de les famílies dels presos i exiliats

L'Associació Catalana pels Drets Civils ( ACDC ), formada pels familiars dels dirigents empresonats i exiliats, va sol·licitar reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el desembre del 2018. En concret, aprofitant que el 20 i el 21 de desembre el consell de ministres es reunia a Barcelona . Van enviar la petició a través de quatre canals diferents, però asseguren que mai van rebre resposta de Sánchez.L'ACDC detalla que va enviar una carta, amb data 18 de desembre, tants als canals públics de la Moncloa i del president Sánchez com a l'adreça general de la secretaria de presidència, i directament també a la persona que ostenta el càrrec. "Zero resposta", lamenten des de l'associació, i afegeixen que sí que van rebre el comprovant que el correu havia estat obert pel receptor.Pedro Sánchez es va reunir per darrera vegada amb el president de la Generalitat el 20 de desembre al Palau de Pedralbes, trobada en la qual es va segellar el compromís de "diàleg efectiu" que va acabar saltant poc després pels aires. L'endemà, el consell de ministres es va reunir a Barcelona i va aprovar que l'aeroport del Prat assumiria el nom d'aeroport Josep Tarradellas.Membres de l'associació lamenten no haver rebut cap resposta i asseguren que mai han "tancat la porta al diàleg", fins i tot malgrat les dures condemnes imposades pel Tribunal Suprem . No renuncien, de fet, a seguir-ho intentant malgrat que la Moncloa, per ara, no els hagi ni respost la petició.

Carta de l'Associació Catalana pels Drets Civils a Pedro Sánchez by naciodigital on Scribd

