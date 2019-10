VÍDEO Un mosso placa pel coll un manifestant que estava d'esquena en la protesta contra Rivera

⤵️⤵️⤵️

Així han estat les detencions amb violència per part dels Mossos de 3 antifeixistes fa escassos minuts a #Horta.



🌊#TsunamiRepressiupic.twitter.com/mswAVodErt — Tsunami Repressiu (@repressiu) October 16, 2019

La visita d'Albert Rivera a l'Agrupació Cultural Saudade, al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, ha acabat amb noves càrregues dels Mossos d'Esquadra. Desenes de manifestants, convocats per Arran, havien organitzat una protesta contra la presència del líder de Ciutadans a la capital catalana.Els agents han intervingut amb duresa per dispersar la mobilització. Tal com es pot veure en el vídeo que tanca el següent fil de tuits, un mosso d'Esquadra ha fet un perillós placatge, a l'alçada del coll, contra un activista que estava d'esquenes. Segons fonts presents al lloc dels fets, el noi que ha estat placat estaria llançant objectes contra la comitiva.La convocatòria de rebuig l'ha fet Arran, que ha difós una crida als veïns perquè portessin elements per fer soroll a les portes del centre. L'organització juvenil de l'esquerra independentista, i també Alerta Solidària, ha informat de la detenció de tres persones, un fet que els Mossos no han confirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor