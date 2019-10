​La UVic demana al professorat no programar activitats avaluables aquesta setmana

Comunicat de la Junta de Rectorat de la UVic-UCC



La Junta de Rectorat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), reunida avui dimarts 15 de d'octubre, vol manifestar el seu desacord amb la sentència del Tribunal Suprem. Lamenta que les penes de presó hagin estat la resposta a un problema polític i no judicial. A part, també vol mostrar el seu escalf i la seva solidaritat als líders polítics i socials empresonats i les seves famílies, així com el suport a la nostra companya Meritxell Borràs que també ha estat víctima de la discrecionalitat de les decisions judicials.



La UVic-UCC està formada per persones amb sensibilitats ideològiques diverses on, per sobre de tot, impera el respecte i la defensa del diàleg i la confrontació d’idees. A més, des de tots els seus òrgans de govern es potencia el valor de la paraula per al coneixement i el desenvolupament del sentit crític. És per això que emplaça tots els actors implicats a obrir un espai de diàleg en confiança per resoldre un problema que mai no hauria d'haver sortit de l'àmbit polític.

La junta de rectorat de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha mostrat aquest dimarts el seu desacord amb la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, i ha demanat al professorat que no programi activitats avaluables durant aquesta setmana. Una petició en la mateixa línia ha fet el rectorat de la UAB En un comunicat, lamenta que les penes de presó hagin estat "la resposta a un problema polític i no judicial", i ha mostrat la seva solidaritat amb els líders polítics i socials empresonats, així com el seu suport a l'exconsellera, Meritxell Borràs, que és coordinadora de desenvolupament de polítiques corporatives del centre.La universitat ha emplaçat tots els actors implicats a obrir "un espai de diàleg en confiança" per resoldre un problema que mai hauria d'haver sortit de l'àmbit polític.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor