La UAB insta a ajornar les classes mentre durin les protestes

VÍDEO Protesta d'estudiants de la @UABBarcelona al rectorat de Bellaterra: demanen a la rectora Margarita Arboix que aturi l'activitat acadèmica al campus https://t.co/oVc9V7zYo1 #SentènciaProcés pic.twitter.com/9l7xpsIrOh — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

VÍDEO La rectora de la @UABBarcelona, Margarita Arboix, traslladarà la petició perquè no es facin pràctiques ni activitats avaluables i que no es compti l'assistència en els propers dies per la situació que viu el país https://t.co/oVc9V7zYo1 #SentènciaProcés pic.twitter.com/diocvFj5yw — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix, insta a ajornar tota activitat acadèmica avaluable i d’assistència obligatòria al centre mentre durin les mobilitzacions com a resposta a la sentència del judici del procés . Arboix ho ha anunciat després que un centenar llarg d’estudiants han ocupat el rectorat, i en què s’ha demanat a Arboix que fes un pronunciament oficial. El rectorat de la UVic ha fet una petició en un sentit similar Arboix ha intervingut davant dels alumnes, recordant que el dilluns ja es va fer un primer posicionament davant la sentència , i ha traslladat la decisió no de suspendre l’activitat a les facultats, sinó d’instar a què no es duguin a terme activitats avaluables o amb assistència obligatòria mentre durin les mobilitzacions."És absolutament acceptable i correcte el que ens traslladeu, el text que ens heu fet arribar l’enviarem a tota la comunitat universitària amb particular incisió als professors, però a les seves mans estan aquestes qüestions", ha assenyalat Arboix. Amb tot, ha advertit: "Nosaltres no podem obligar ningú, però entenem que si arriba un comunicat així no hi haurà cap problema".En aquest sentit, Arboix ha demanat als alumnes que si detecten algun tipus de problema en aquesta línia els ho traslladin "per intentar que es compleixi". Un cop coneguda la reacció, els estudiants han abandonat l’edifici del rectorat per seguir les accions de protesta al campus.

