Sánchez trasllada a Casado que ja no descarta aplicar el 155 o retirar competències

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha traslladat aquest dijous al líder del PP, Pablo Casado, que no descarta cap escenari davant la situació a Catalunya, que "tot està previst" i que actuarà, si cal, des de la fermesa , la proporcionalitat i la unitat, segons han informat fonts de Moncloa al final de la trobada entre els dos dirigents, que ha durat una hora. Diversos ministres o dirigents del partit, però, havien rebutjat hores abans intervenir de cap manera la Generalitat, ni a través del 155 o de la llei de seguretat nacional, opcions que el president espanyol ja no descartaria.Sánchez agraeix a Casado la seva disponibilitat per a aquesta trobada a la Moncloa, que ha obligat Casado a cancel·lar l'agenda que tenia prevista per desplaçar-se a la seu de la presidència del govern espanyol. El govern espanyol ha volgut subratllar que Sánchez reconeix la tasca que estan realitzant les forces i cossos de seguretat de l'Estat i condemna amb fermesa "l'ús de la violència per acovardir els ciutadans i trencar la convivència de Catalunya".Segons fonts de l'executiu central, Casado ha transmès el seu "suport" a Sánchez davant el caire que estan prenent les protestes a Catalunya, per bé que el líder del PP ha explicat tot seguit que li ha exigit que el Consell de Ministres requereixi formalment a Quim Torra que actuï contra la violència i que li retiri les competències dels Mossos a través de la llei de seguretat nacional.El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, havia assegurat hores abans a TV3 que la coordinació entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional desplegats a Catalunya és "immillorable", i que junts investiguen els "actes criminals" que han protagonitzat "una minoria que exerceix la violència". Per aquest motiu, segons Marlaska, ara per ara està descartat que el seu executiu activi la Llei de Seguretat Nacional per fer-se amb les competències dels Mossos. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet també ha rebutjat aquest dimecres aplicar el 155 o la llei de seguretat nacional.

