​Casado exigeix a Sánchez que el consell de ministres requereixi Torra per aturar la «violència»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimecres amb el líder del PP, Pablo Casado, per abordar la situació de Catalunya, en una trobada en què el popular ha posat diversos aspectes sobre la taula. Entre aquests, ha exigit al president del govern espanyol en funcions que trenqui els pactes amb els partits independentistes per acabar amb una violència que ha descrit com a "inadmissible", i que el Consell de Ministres requereixi el president català, Quim Torra, per complir amb les seves obligacions constitucionals.Després de condemnar "de forma rotunda" els fets viscuts durant els darrers dies als carrers de Catalunya en resposta a la sentència de l'1-O, el líder popular ha volgut agrair i felicitar els cossos i forces de seguretat de l'Estat -entre ells també els Mossos d'Esquadra, ha puntualitzat- per les actuacions portades a terme. No té sentit, però, ha afegit, que el màxim responsable polític de la policia catalana es manifesti, aquest mateix dimecres, conjuntament amb els CDR i el moviment Tsunami Democràtic, tallant carreteres i infraestructures de l'Estat. Més encara, ha afegit, quan Torra ha mantingut reunions amb membres d'aquests moviments que ha considerat delictius, motiu pel qual ha sol·licitat aplicar la llei de seguretat nacional."Només cal recordar les declaracions del president de la Generalitat cridant a apretar els CDR", ha recordat Casado, que ha demanat a Sánchez que no sigui còmplice i no repeteixi els pactes amb qui van permetre que arribés al govern a través de la moció de censura. El líder del PP, doncs, ha exigit que el president espanyol trenqui els pactes que té el PSC a la Diputació de Barcelona, així com a diversos ajuntaments, en alguns casos també amb la CUP.Per altra banda, Casado ha demanat a la Fiscalia que "actuï d'immediat" davant les pressions del Parlament i del Govern per "incitar als desordres públics i a la desobediència". Segons ha dit, el ministeri públic ha d'actuar contra els CDR i el Tsunami Democràtic per delictes d'estralls, de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Així mateix, ha sol·licitat a Sánchez que posi "tots els mecanismes" per evitar la "mal anomenada vaga general" convocada per la Intersindical, prevista pel proper divendres: "Es convertirà altra vegada en una jornada de violència i disturbis".

