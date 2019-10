Aena i l'ambaixada francesa desvinculen la mort d'un turista al Prat del bloqueig

Aena, l'empresa pública estatal que opera l'aeroport del Prat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i l'ambaixada francesa han remarcat aquest dimecres que la mort dilluns d'un turista francès a l'aeroport del Prat per un infart no va tenir res a veure amb el bloqueig de la instal·lació per part de manifestants independentistes.Segons fonts de l'ambaixada, l'home va patir l'atac mentre obtenia la targeta d'embarcament a la T-2. El Diari de Tarragona afegeix que va ser evacuat en helicòpter fins a l'aeroport de Bellvitge no pas per sortejar el bloqueig -centrat en la T-1-, sinó perquè era la forma més ràpida de dur-lo a l'hospital.Tot i que la precisió d'Aena i el SEM, el líder del PP, Pablo Casado, ha vinculat directament la mort del turista amb les protestes a l'aeroport. Casado, de fet, ha començat la seva roda de premsa d'aquest dimarts, en què ha demanat que s'apliqui la llei de seguretat ciutadana i que s'impedeixi la vaga general de divendres dient que ja hi ha "un mort" a Catalunya.

