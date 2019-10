PSOE, PP, Cs i la premsa espanyola posen Torra al punt de mira

🔴"Un dirigente como Torra que no condena la violencia y, de alguna manera, avala la violencia, ha perdido cualquier legitimidad para ser presidente", dice Robles. #TensiónCatARV ▶ https://t.co/4iqSsYvMV0 pic.twitter.com/JxjzFiC7sX — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) October 16, 2019

Increíble: el representante del Estado en Cataluña cortando ilegalmente una autopista del Estado y encabezando a los comandos separatistas. Sánchez tiene que actuar ya. Hay que cesar a Torra con el 155 para recuperar el control y la convivencia en Cataluña.pic.twitter.com/3E0h2QOrMF — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 16, 2019

La pressió de PSOE, PP, Ciutadans i els mitjans espanyols contra Quim Torra s'intensifica. Els aldarulls produïts a Catalunya aquest dimarts al vespre han posat el president de la Generalitat al punt de mira dels polítics i la premsa de Madrid, que li reclamen una condemna de la violència.Des del govern espanyol, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ja va obrir foc aquest dimarts contra Torra, a qui va acusar de de fer "permanentment incitacions a la violència i a la desobediència civil". Aquest dimecres hi ha insistit, i en una entrevista a La Sexta ha assegurat que "un dirigent com Torra" que "d'alguna manera, avala la violència, ha perdut qualsevol legitimitat per a ser president".Robles no ha estat l'únic membre del govern espanyol que ha apuntat cap a Torra. "M'agradaria que el president Torra, d'una manera expressa, mostrara la seva oposició a la violència", ha afirmat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.Més dur ha estat Albert Rivera, president de Ciutadans, que ha assegurat en una roda de premsa a Barcelona que s'ha d'aplicar l'article 155 de la Constitució i cessar Torra, a qui ha qualificat de "conductor suïcida".Des del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha criticat la declaració del govern empatitzant amb els ciutadans mobilitzats contra la sentència del procés i ha assegurat que ella empatitza amb els policies ferits pels "esquadrons animats per Torra" El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat al llarg del dia els dirigents de les tres principals formacions d'àmbit estatal, Pablo Casado, Pablo Iglesias i Albert Rivera, per analitzar la situació a Catalunya. A la reunió amb el cap de l'executiu estatal, el líder del PP ha demanat que la Fiscalia actuï contra Torra i ha reclamat que l'Estat assumeixi les competències d'Interior i Institucions Penitenciàries.La premsa espanyola també apunta cap a Torra. El diari El País destaca en portada que "Torra s'uneix a la marxa independentista a Girona i evita condemnar la violència". Per la seva banda, ABC obre l'edició digital amb la peça titulada "Torra perd el control sobre els CDR després d'esperonar-los perquè actuessin".

