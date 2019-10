Un grup d'activistes de l'ANC s'encadena als fanals de l'entrada del Parlament Europeu

Un grup d'activistes de l'ANC s'ha encadenat a dos fanals a l'entrada del Parlament Europeu a Brussel·les i ha bloquejat durant uns 30 minuts el pas a la zona VIP del carrer Wiertz, on s'aturen els vehicles de les autoritats que entren a la cambra.Els activistes han fet aquesta acció en protesta per la sentència del Suprem , que ha condemnat a penes de presó d'entre 9 i 13 anys a polítics i activistes independentistes. Els activistes han donat per acabada l'acció després de negociar amb la policia belga, que s'ha desplaçat fins a la zona pocs minuts després que comencés la protesta.Els manifestants han desplegat una pancarta, amb la qual han tallat el carrer, que deia, en anglès, 'Atureu la repressió contra el poble català'.

