Els jugadors de l'Handbol Bordils es planten a la Copa per la sentència

El rebuig a la sentència del procés també es trasllada a l'àmbit de l'esport. Aquest dimarts els jugadors de l'Handbol Bordils van decidir deixar de competir durant el primer minut del partit de la segona ronda de la Copa del Rei contra el Benidorm.Els jugadors es van quedar immòbils al centre de la pista com una mesura de protesta per la sentència del procés, tal com va informar TV3 . En aquell moment, el públic va aplaudir pel gest mentre els jugadors del Benidorm s'anaven passant la pilota. A partir del segon minut de la segona part, els jugadors del Bordils van reprendre el joc i el partit va continuar amb normalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor