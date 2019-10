Societat Civil Catalana convoca una manifestació el 27-O per «dir prou a la violència i al procés»

Societat Civil Catalana (SCC) convoca una "gran manifestació" el diumenge 27 d'octubre "per dir prou a la violència i al procés". El president de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha cridat a fer una "onada tranquil·la i serena per refer Catalunya davant del tsunami de confrontació". La mobilització "cívica i transversal", de la qual durant els pròxims dies se'n donaran més detalls, vol comptar amb partits constitucionalistes i altres entitats.SCC ha mostrat la seva "enorme preocupació" pels aldarulls i la "vergonya democràtica" que significa que el president del Govern, Quim Torra, no hagi sortit públicament a condemnar els "actes de vandalisme". "Si prefereix estar al capdavant d'un CDR, que deixi la presidència i convoqui eleccions", ha dit.SCC, que ha atès els mitjans de comunicació a plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, vol dir amb la manifestació que hi ha catalans "farts d'aquest procés" que "ha robat 10 anys de convivència" i que volen obrir "una nova etapa de seny i democràcia". "Necessitem reconstruir Catalunya, i això no es fa amb marxes sobre Barcelona ni amb tsunamis de confrontació, sinó proposant un futur d'horitzó i esperança", ha dit el president de l'entitat, que ha convidat els catalans que no volen "més confrontació i més trencament" a sortir al carrer d'aquí a dos diumenges.El vicepresident, Álex Ramos, ha explicat que el lema de la protesta serà clar: "Stop procés, stop violència" i ha revelat que recorrerà el centre de Barcelona, tot i que no ha concretat l'itinerari. De fet, ha afirmat que per aquell dia hi ha més actes previstos a la ciutat i que volen que tot sigui compatible.Ramos ha reclamat que les manifestacions i protestes que hi ha convocades pel moviment independentista siguin "pacífiques" i ha criticat la vaga prevista per divendres, tot i mostrar el seu respecte.D'altra banda, Sánchez Costa ha cridat als partits constitucionalistes a tenir "sentit d'Estat" davant aquesta situació a Catalunya i s'ha mostrat convençut que "així serà".

