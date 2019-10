Bosch apel·la a la comunitat internacional en un article publicat a 13 mitjans estrangers

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del govern català, Alfred Bosch, ha fet una crida a la comunitat internacional perquè prengui "un rol actiu en la resolució del conflicte" amb l'estat espanyol. Ho ha fet a través d'un article publicat simultàniament a 13 mitjans estrangers.Sota el títol "Ara depèn de vosaltres", l'escrit denuncia que la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes en el judici de l’1-O "només empitjora la situació actual" i demostra com Catalunya "ha deixat de ser un afer intern": "S'estan posant en risc drets fonamentals a Europa i els demòcrates europeus no poden continuar callats". "El diàleg és l'única via", reivindica a la peça, que titlla la resolució de l'alt tribunal com un "error històric".A través de l'article, Bosch manifesta també la seva decepció amb l'actitud del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que considera que "no ha tingut voluntat ni la capacitat d'avançar" per solucionar la situació política de Catalunya. En aquest sentit, ha afirmat que "criminalitzar el vot no és mai la resposta, sinó més aviat l'oposat", i ha fet una crida a fer "prevaldre la democràcia", sobretot amb la vista posada en les generacions futures.L'article s'ha publicat entre dimarts i dijous a 12 mitjans internacionals: Politico (el mitjà especialitzat en política europea de referència a Brussel·les), Le Soir (Bèlgica), La Stampa (Itàlia), Publico (Portugal), The National (Escòcia), The Irish Times (Irlanda), Corriere del Ticino (Suïssa), Delfi (Bàltics), Eesti Paëvaleht (Estònia), Jutarnji List (Croàcia), Hufvudstabsbladet (Finlàndia), Morgunbladid (Islàndia) i Heraldo de México (Mèxic).

