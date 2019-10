VÍDEO Ensurt a l'Eix Transversal quan una conductora ha accelerat amb manifestants davant

Els estudiants de Manresa que s'estan manifestant contra la sentència del procés s'han endut un bon ensurt quan, mentre caminaven per la C-55 després d'haver tallat l'Eix , una conductora se'ls ha encarat exigint-los, "de mala manera" (asseguren els joves), que la deixessin passar.Els manifestants han seguit la marxa sense fer cas de la petició i ha estat llavors quan la propietària del vehicle ha decidit arrencar, tot i que tenia gent al davant. Aquest fet ha provocat que alguns dels estudiants caiguessin a terra i rebessin contusions que, segons ha pogut saber aquest diari, no han requerit d'atenció sanitària. La reacció dels joves ha estat, també, rebentar un dels vidres del cotxe en qüestió.Actualment els manifestants es troben encara a la C-55, a l'alçada del polígon dels Trullols. De fet, segons informa el Servei Català de Trànsit, la via en qüestió està tallada entre els quilòmetres 28 i 30, en tots dos sentits de la marxa.

