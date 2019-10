L'advocat de Forn veu la sentència del Suprem «descuidada, mediocre i preocupant»

L'advocat de Quim Forn, Xavier Melero, ha criticat aquest dimecres durament la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O perquè la considera "molt descuidada", "mediocre" i amb una "part important i molt preocupant d'escarment". Melero està sorprès perquè l'escrit, de prop de 500 pàgines, conté "molts errors materials", com el que atribueix a Dolors Bassa la conselleria d'Educació. "Esperava un artefacte sintàctic, gramatical i retòric d'altíssim nivell, i és una mica mediocre, és preocupant", ha reblat.En declaracions a RAC-1, Melero ha opinat que la sentència "tracta la dissidència política massiva com un fenomen criminal" i la interpretació de la sedició és "un punt lliberticida", cosa que considera "molt preocupant". "La sentència fa una nova interpretació dels drets de la ciutadania com a fenomen criminal, i això és molt greu, rebla. "La sentència defineix la posició de l'Estat davant del conflicte amb el procés català", explica. Sobre els possibles recursos, Melero veu "un possible recorregut europeu", ja que "el Tribunal d'Estrasburg pot operar quan una sentència pot tenir un efecte desincentivador".L’advocat de Quim Forn també creu que "podria ser que algun dels presos dinés a casa per Nadal" i recorda que, amb la sentència dictada, "la seva situació millora extraordinàriament", tot i que tenen limitat l'accés als permisos penitenciaris fins que hagin complert una quarta part de la condemna. Per aconseguir aquests permisos, "el penediment no pot ser mai un requeriment legal. El que sí es demana des de la junta de tractament perquè la persona es pugui reinserir és el reconeixement del delicte i l'assumpció de que les conductes no es repetiran”.Als presos, diu Melero, "els convé que la protesta sigui massiva, persistent, però que sigui pacífica, tal com reconeix la pròpia sentència".

