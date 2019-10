Rivera exigeix l'aplicació del 155 i el cessament de Torra davant la situació de «terror»

Albert Rivera ha afirmat a Barcelona que s'ha d'aplicar l'article 155, cessar Quim Torra i "recuperar el control" a Catalunya. Rivera ha assegurat que amb un president com Torra "no es pot garantir la convivència". Ha titllat el president català de "conductor suïcida" i ha dit que caldrà avaluar el temps d'aplicació del 155.En la trobada que mantindrà aquesta tarda a la Moncloa, Rivera demanarà al president espanyol, Pedro Sánchez que blindi la ciutat amb més efectius policials davant el "terror" que, segons el líder unionista, s'ha estès per Catalunya."No s'ha de renunciar a un sol pam de terreny", ha clamat el líder de Ciutadans enmig dels aplaudiments dels assistents a un acte a la seu de l'Associació Saudade. La seva intervenció ha estat interrompuda en més d'una ocasió als crits de "¡Yo soy español, español, español!".El líder de Ciutadans, acompanyat per Inés Arrimadas i Lorena Roldán, ha parlat al centre cultural Saudade, a Horta, una entitat de la comunitat gallega. Ciutadans ja està en plena campanya electoral i mira de furgar entre les comunitats procedents d'altres indrets. Rivera ha dit que no volia reunir-se amb Pedro Sánchez a la Moncloa sense passar abans per Barcelona, la ciutat que ara veu -"amb llàgrimes als ulls" ha dit- envoltada de flames.

