L'Ajuntament de Barcelona i l'Estat demanen col·laboració al sector privat per fer habitatge assequible

Barcelona ha inaugurat l'edició d'enguany del saló immobiliari Meeting Point, que se celebrarà fins al 19 d'octubre al recinte Fira de Barcelona a Montjuïc. L'obertura de portes ha estat marcada pel missatge llançat per l'Ajuntament de Barcelona i el govern espanyol al sector privat, a qui demanen col·laboració per fer habitatges assequibles, en un moment en què l'emergència habitacional es consolida a Barcelona.Així s'han expressat el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Jaume Collboni, i el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura. Collboni ha situat el problema a l'accés a l'habitatge, especialment entre els joves, com un dels més "dificultosos" a la ciutat.Per aquest motiu, Collboni ha demanat "complicitat i ajuda al sector privat". "No ho podrem fer sols des del sector públic. Encoratjarem iniciatives per intensificar la col·laboració público privada en promocions d'habitatge assequible", ha apuntat el primer tinent d'alcalde, que ha afegit que "la conjuntura no és senzilla".Saura ha subratllat que cal posar sòl públic per produir habitatge assequible però per això, ha reiterat, cal la col·laboració público-privada.L'acte d'inauguració de l'edició d'enguany del Barcelona Meeting Point ha comptat amb l'assistència del president del Saló i delegat del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro; la directora del BMP, Blanca Sorigué; el president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell i el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, entre d'altres.L'acte d'inauguració s'ha endarrerit uns minuts per les protestes de diversos grups en defensa del dret a l'habitatge a les portes del saló.

