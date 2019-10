Marchena parla després de la sentència: «Lamento de tot cor les filtracions»

El president de la sala penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha destacat la "gran complexitat" de la sentència de l'1-O durant la compareixença davant del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per renovar el càrrec a l'alt tribunal. "Ha exigit un esforç deliberatiu de tota la sala que vull destacar", ha afirmat.Marchena és l'únic candidat que opta a la presidència de la sala segona. El president del tribunal que ha jutjat els dotze líders independentistes ha fet esment a l'inici de la compareixença de la sentència que condemna els dirigents independentistes perquè és "molt especial" en la seva carrera com a magistrat pel seu "contingut, extensió i problemes". Tanmateix, Marchena no l'ha inclòs al dossier de sentències que ha presentat com a mèrit perquè "no estava segur de la data" en la qual l'emetrien.Durant la compareixença, Marchena ha avisat de la "dificultat" que pot representar el fet que els mateixos magistrats que han treballat en la causa de l'1-O n'hagin d'assumir altres relacionades amb els líders independentistes. "S'haurà d'estudiar" si els magistrats estan "en disposició" de jutjar "fets similars amb diferents protagonistes", ha dit en una clara referència als dirigents independentistes a l'estranger.Marchena ha dit que 13 dels 15 magistrats de la sala penal han treballat en la causa i ha plantejat que podria ser necessari fer "substitucions" per evitar que jutges que ja s'han vist contaminats per la causa s'encarreguin d'altres "similars". Tanmateix, el president de la Sala Segona també ha dit que existeix jurisprudència que podria permetre-ho.Sobre les filtracions de la sentència de l'1-O, Marchena ha reconegut que són "un mal" però ha apuntat que "estava sent treballada per molts". "Ho lamento de tot cor i faré tot el possible perquè no torni a passar", ha afirmat. Marchena ha argumentat que la sentència tenia un clar "interès històric" i era "l'obscur objecte del desig de molts", la qual cosa va provocar que fins i tot patís el hackeig del seu correu electrònic.Marchena ha remarcat que mai es va arribar a filtrar la sentència en sí sinó que es van publicar "pronòstics" en un primer moment i després, els tres dies anteriors a la publicació de la sentència, informacions que pressuposa es van obtenir de "comunicacions informals". També ha destacat que en quatre mesos de deliberacions es van evitar filtracions sobre el desenllaç de la sentència fins llavors.El president de la sala penal també ha opinat que l'acusació popular no hauria de ser exercida per partits polítics i sindicats. A la causa contra els líders independentistes va ser Vox qui la va exercir. Marchena ha defensat el paper de la fiscalia i la "imparcialitat" de la institució.

