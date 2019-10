JxCat expressa «tot el suport» al conseller Buch i al president Torra

Junts per Catalunya ha emès un comunicat en el qual trasllada "tot el seu suport" al president de la Generalitat, Quim Torra, i al conseller d'Interior, Miquel Buch, així com a la resta de tot el Govern en una situació que defineix la "gran complexitat policial, política i social" de l'escenari posterior a les condemnes dictades pel Tribunal Suprem. El grup parlamentari, que no té un posicionament homogeni, ha fet públic aquest escrit enmig de les peticions de dimissió del conseller d'Inerior.En el comunicat, el grup parlamentari condemna "els aldarulls" que s'han produït en les mobilitzacions en les últimes hores i alerta que "no encaixen amb el caràcter no violent" de les reivindicacions independentistes". JxCat "condemna qualsevol acció puntual que s'allunyi de les mobilitzacions pacífiques" i demana "aïllar" les persones que tinguin comportaments violents.Diversos sectors polítics i de la societat civil han demanat la dimissió de Buch. Ho van fer els comuns aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament, i s'hi van sumar Demòcrates de Catalunya, que disposen de dos diputats a la cambra catalana -Antoni Castellà i Maria Assumpció Laïlla-, l'exconsellera Clara Ponsatí (JxCat), i la de la periodista Pilar Rahola. També ho han fet una desena de diputats del grup parlamentari de JxCat, que aquest dimecres han afirmat que el conseller d'Interior "no està preparat" per gestionar els dies que venen, i les joventuts d'ERC, que han anunciat que li retiren el suport polític pels "intolerables abusos" policials i els "incompliments reiterats" de protocols i lleis aprovades al Parlament com "l'ús indiscriminat del FOAM".En el comunicat, JxCat també reclama que s'investiguin els incidents ocorreguts i que, en tot cas, s'apliquin les mesures disciplinàries i sancionadores "que calgui" als agents dels Mossos que hagin actuat "fora de les normes establertes". També reclamen al ministeri de l'Interior que no utilitzi bales de goma i denuncia que el govern de Pedro Sánchez no faci "cap proposta política" per abordar el conflicte ni s'assegui a dialogar.

