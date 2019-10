La Fira de la Carbassa de Sant Joan de les Abadesses espera exemplars de més de 600 quilos

Fira de la Carbassa de Sant Joan de les Abadesses. Foto: Marc Cargol

La plaça Anselm Clavé de Sant Joan de les Abadesses acollirà aquest diumenge 20 d'octubre la desena edició de la Fira de la Carbassa , una cita consolidada del calendari de tardor. La recepta és la mateixa que en anteriors edicions i comptarà amb una fira de productes artesans i de restauració, amb tastets i degustacions, un taller de ceràmica i un altre de pastisseria adreçats a infants, una demostració de l’art de fer escultures amb carbasses, i el concurs de fotografia organitzat pel Grup Fotogràfic Abadesses (podeu consultar aquí tota la programació). Amb tot, les protagonistes de la cita seran, com sempre, les carbasses que van a concurs. Enguany es repartiran 1.300 euros per als que portin els exemplars més grans (amb premis també per a les fruites locals i comarcals) i per a la carbassa més original.El rècord de la fira encara el té el navarrès Ruben Mendi, que el 2017 va presentar una carbassa de més de 800 quilos, i que aquest any ha aconseguit el rècord d’Espanya amb 990’5 kg. En aquest marc, la fira espera carbasses que superin els 600 kg.Les trobades com la de Sant Joan, a més d’estar pensades per als visitants, també són atractives per als aficionats a cultivar aquest fruit de tardor, que intercanvien informació, tècniques i, fins i tot, llavors, ja que, a més de les cures especials en el conreu, part del secret per aconseguir-ne de gegants rau en la selecció genètica que es fa. Fins i tot es poden trobar els arbres genealògics dels exemplars que van guanyant concursos.

