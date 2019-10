Buch desconvoca la compareixença per donar explicacions sobre els aldarulls

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha desconvocat la declaració institucional convocada a les 10.30 hores al Departament d'Interior, on preveia donar explicacions sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra dels darrers dies, arran de les protestes per la sentència de l'1-O. Els aldarulls d'aquest dimarts van acabar amb 30 detinguts en diferents punts de Catalunya i 43 mossos d'Esquadra ferits.Buch s'ha reunit a Palau a primera hora i durant tot el matí amb el president del Govern, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. La compareixença del conseller d'Interior es realitzarà finalment a les 17.00 hores.Diversos sectors polítics i de la societat civil han demanat la dimissió de Buch. Ho van fer els comuns aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament, i s'hi van sumar Demòcrates de Catalunya, que disposen de dos diputats a la cambra catalana -Antoni Castellà i Maria Assumpció Laïlla-, l'exconsellera Clara Ponsatí (JxCat), i la de la periodista Pilar Rahola. També ho han fet una desena de diputats del grup parlamentari de JxCat, que aquest dimecres han afirmat que el conseller d'Interior "no està preparat" per gestionar els dies que venen, i les joventuts d'ERC, que han anunciat que li retiren el suport polític pels "intolerables abusos" policials i els "incompliments reiterats" de protocols i lleis aprovades al Parlament com "l'ús indiscriminat del FOAM". Les càrregues policials al centre de Barcelona d'aquest dimarts, on es va desfermar el caos després d'un acte de protesta convocat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural davant la delegació del govern espanyol, van ser la gota que va fer vessar el vas de diversos sectors de l'independentisme.

