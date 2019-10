El govern de Colau suspèn el ple extraordinari sobre la sentència de l'1-O

🗣️@jordicoronas: "Existeix la necessitat de fer aquest debat abans de les comissions ordinàries. Teníem un text acordat per presentar i l'Ajuntament no pot mirar cap a una l'altra banda davant aquest atac als drets i llibertats. La ciutadania ens ha escollit per afrontar-ho" pic.twitter.com/VlCCfCziLB — ERC Barcelona (@ERCbcn) October 16, 2019

🎥@elsa_artadi, sobre la decisió unilateral de Colau de desconvocar el Plenari extraordinari: Era el moment de debatre sobre la sentència, d'actuar com a capital del país. No té sentit tenir por al debat i a la política perquè precisament hem arribat aquí per la manca de diàleg. pic.twitter.com/4nmuCieI35 — JuntsxCat Barcelona (@JuntsxCatBCN) October 16, 2019

Finalment el ple extraordinari sobre la sentència de l'1-O a l'Ajuntament de Barcelona no se celebrarà. Barcelona en Comú, ERC i Junts per Catalunya no s'han posat d'acord a l'hora de consensuar una declaració. En paral·lel, el govern municipal ha retirat la proposta de celebrar la sessió. El regidor de presidència, Jordi Martí (Barcelona en Comú), ha justificat la marxa enrere per la impossibilitat de tenir un "debat serè" després dels aldarulls d'aquest dimarts a la nit a Barcelona i l'anunci de noves mobilitzacions a la ciutat.Girona i Lleida ja han celebrat sessions extraordinàries dels seus plans municipals per rebutjar la sentència del Suprem i Tarragona ho farà aquest dijous. Barcelona, doncs, serà l'única capital de demarcació que no farà cap ple extraordinari.Tot plegat després que l'alcaldessa, Ada Colau, accedís en un primer moment a convocar-la. ERC i Junts per Catalunya han criticat la desconvocatòria. El regidor republicà, Jordi Coronas ha insistit en la necessitat de celebrar un debat que afecta "els drets i llibertats de tota la ciutadania". Coronas també ha recordat que la sentència afecta el regidor de Junts per Catalunya a Barcelona, Joaquim Forn, condemnat a deu anys i mig de presó.Des de l'espai postconvergent, la portaveu Elsa Artadi considera que cal debatre sobre la sentència i "actuar com a capital del país". ".No té sentit tenir por al debat i a la política perquè precisament hem arribat aquí per la manca de diàleg", argumenta.El govern municipal ha decidit desconvocar el ple tot i que al setembre Barcelona en Comú va votar a favor de la proposició presentada per ERC a la comissió de Presidència perquè l'Ajuntament treballés per "trobar solucions per aconseguir la llibertat dels presos polítics" i fes una crida a la mobilització ciutadana "a favor de drets i llibertats."

