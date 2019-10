L'Ajuntament de Barcelona suspèn el ple extraordinari sobre la sentència de l'1-O

🗣️@jordicoronas: "Existeix la necessitat de fer aquest debat abans de les comissions ordinàries. Teníem un text acordat per presentar i l'Ajuntament no pot mirar cap a una l'altra banda davant aquest atac als drets i llibertats. La ciutadania ens ha escollit per afrontar-ho" pic.twitter.com/VlCCfCziLB — ERC Barcelona (@ERCbcn) October 16, 2019

🎥@elsa_artadi, sobre la decisió unilateral de Colau de desconvocar el Plenari extraordinari: Era el moment de debatre sobre la sentència, d'actuar com a capital del país. No té sentit tenir por al debat i a la política perquè precisament hem arribat aquí per la manca de diàleg. pic.twitter.com/4nmuCieI35 — JuntsxCat Barcelona (@JuntsxCatBCN) October 16, 2019

Finalment el ple extraordinari sobre la sentència de l'1-O a l'Ajuntament de Barcelona no se celebrarà. Barcelona en Comú, ERC i Junts per Catalunya no s'han posat d'acord a l'hora de consensuar una declaració i el govern municipal ha retirat la proposta de celebrar la sessió.Tot plegat després que l'alcaldessa, Ada Colau, accedís a convocar-la. ERC i Junts per Catalunya han criticat la desconvocatòria. El regidor republicà, Jordi Coronas ha insistit en la necessitat de celebrar un debat que afecta "els drets i llibertats de tota la ciutadania". Coronas també ha recordat que la sentència afecta el regidor de Junts per Catalunya a Barcelona, Joaquim Forn, condemnat a deu anys i mig de presó.Des de l'espai postconvergent, la portaveu Elsa Artadi considera que cal debatre sobre la sentència i "actuar com a capital del país". ".No té sentit tenir por al debat i a la política perquè precisament hem arribat aquí per la manca de diàleg", argumenta.El govern municipal ha decidit desconvocar el ple tot i que al setembre Barcelona en Comú va votar a favor de la proposició presentada per ERC a la comissió de Presidència perquè l'Ajuntament treballés per "trobar solucions per aconseguir la llibertat dels presos polítics" i fes una crida a la mobilització ciutadana "a favor de drets i llibertats."

