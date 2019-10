El TC torna a advertir el Parlament i el Govern de les conseqüències penals si insisteixen en l'autodeterminació

El Tribunal Constitucional ha decidit aquest dimecres per unanimitat admetre a tràmit els incidents d'execució interposats pel govern espanyol, i suspendre diversos punts de la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 26 de setembre sobre "l'orientació política general del Govern", en el sentit d'apostar pel dret a l'autodeterminació, amb la via de la desobediència institucional.Sobre això, el Constitucional ha recordat que no és possible declarar aquest dret, i per tant ha anul·lat diversos punts d'aquesta resolució. També ha notificat personalment la seva decisió al president del Parlament, Roger Torrent, així com al secretari i membres de la mesa. A diferència d'altres providències, també ha acordat notificar aquesta decisió al president del Govern, Quim torra, i a la resta de membres de l'executiu català. A tots ells se'ls adverteix de la seva obligació d'impedir o paralitzar "qualsevol iniciativa que suposi ignorar o el·ludir la suspensió acordada".Així mateix, se'ls ha avisat que, si no ho fan així, seran subjectes "d'eventuals responsabilitats, incloses les penals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor