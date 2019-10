El Tsunami Democràtic crida a mantenir el caràcter no-violent de les manifestacions

El Tsunami Democràtic ha fet una crida a la ciutadania a mantenir el caràcter pacífic de les accions i mobilitzacions d'aquests dies i mantenir-se "en el marc estricte de la disciplina no-violenta". "Tot i la brutalitat policial, inacceptable i per la qual exigim que s'assumeixin responsabilitats polítiques, cal impedir que algú pugui promoure la violència i transformar l'acció en actes violents", ha dit la plataforma a través d'un comunicat. Segons el Tsunami, la no-violència és "l'estratègia fonamental del moviment, per convicció i per efectivitat".El moviment denuncia que l'Estat i les forces de seguretat "treballen per fomentar i provocar violència": "Contra la violència de l'Estat i contra la policialització de les mobilitzacions, cal oposar-hi la força no-violenta de la gent mobilitzada en defensa dels drets i llibertats". En aquesta línia, reiteren que la no-violència és "l'eina més potent que tenim per fer evident la demofòbia de l'estat espanyol".El Tsunami insisteix també que la nova etapa que s'ha començat "no té marxa enrere" i no s'aturarà "fins que l'Estat reconegui que d'afrontar el problema polític que planteja la ciutadania de Catalunya" per la via del "diàleg i l'exercici democràtic".De la mateixa manera, la plataforma demana que les mobilitzacions d'aquests pròxims dies -les marxes per la llibertat i la vaga general de divendres- siguin un "èxit absolut": "Treballem perquè les persones que formen la nostra xarxa concentrin esforços per fer que aquestes accions sigui un èxit". Malgrat tot, han explicat que aviat anunciaran noves accions.En un comunicat difós a través de les xarxes socials, la plataforma -que ja acumula més de 270.000 seguidors a Telegram- demana a la gent que es descarregui i s'instal·li l'aplicació mòbil al telèfon ( aquí us expliquem com fer-ho ): "És fonamental que tothom tingui instal·lada i validada l'aplicació". També han explicat que s'està treballant per tenir una versió de l'app per iPhone, ja que ara per ara només n'hi ha per Android.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor