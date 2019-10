Vox demana al Congrés que activi la declaració de l'estat d'excepció

📢 Ante la irresponsable parálisis de las instituciones del Estado, incapaces de restaurar el orden y la legalidad constitucional en Cataluña, me remito a la Mesa del Congreso para pedir que se reúna la Diputación permanenente y.... (sigue) pic.twitter.com/hV7Fcv5wCh — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) October 16, 2019

Vox ha registrat aquest dimecres un escrit a la Mesa del Congrés en què demana que es convoqui la Diputació Permanent per iniciar els tràmits de la declaració de l'estat d'excepció, previst a l'article 116 de la Constitució.Segons la formació de Santiago Abascal, és "l'única resposta" de l'estat de dret per restablir la pacífica i normal convivència i regularitat dels serveis públics essencials a Catalunya, garantint la seguretat, la integritat i la vida de les persones". Vox considera que aplicar la llei de seguretat nacional és ja insuficient i inadequat tenint en compte la "situació extrema". Arran dels aldarulls del segon dia de protesta , que qualifica com una situació de "gravetat excepcional", Abascal ja "exigia" al govern espanyol que sol·licités al Congrés aplicar el 116.Tot i la situació de dissolució de les Corts, Vox defensa que la Diputació Permanent la pot autoritzar. Concretament, l'article 116 de la Constitució estableix que l'estat d'excepció serà declarat pel govern espanyol a través d'un decret acordat pel Consell de Ministres prèvia autorització del Congrés. I concreta que la duració no podrà excedir de trenta dies, prorrogables per un termini igual.Segons Vox, la situació de "greu alteració de l'ordre públic i constitucional" a Catalunya s'ha incrementat exponencialment en les darreres hores. La formació assegura que avui hi ha una situació en la qual l'estat de dret i la seguretat, la integritat i la vida de les persones d'aquest territori es troben en un "greu risc" pels atacs que s'estan produint per "grups organitzats i animats des d'institucions públiques catalanes".

