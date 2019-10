Un docent cada sis aules i el 33% dels Rodalies: els serveis mínims de la vaga del 18-O

El Govern ja ha dictat els serveis mínims de la vaga general convocada per aquest divendres per la Intesindical-CSC i la IAC. A les escoles d'infantil i primària hi haurà d'haver un docent per cada sis aules, i a les llars d'infants un terç de la plantilla. Als centres d'educació especial s'amplia el servei mínim a un docent per cada quatre aules.Pel que fa al transport públic, trens de rodalies i regionals hauran de circular com a mínim en un 33% tot el dia. El metro, els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i el tramvia hauran de garantir un 50% del servei en hora punta.Als centres mèdics, es garanteix el funcionament normal d'urgències i unitats especials com cures intensives, vigilància intensiva, unitats coronàries, hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.A la ràdio i a la televisió públiques, els serveis mínims són d'un 50% dels continguts habituals en producció i emissió de programació informativa i l'emissió de la informació necessària "en cas que es produeixi una emergència per a la població".Barcelona Oberta, que agrupa les empreses del sector turístic de Barcelona ha demanat que la manifestació de la vaga general no es faci al centre de Barcelona. Està previst que la marxa comenci a les cinc de la tarda a la confluència del passeig de Gràcia amb la Gran Via.El lobby ha criticat durament els aldarulls d'aquest dimarts a Barcelona i la Unió d'Eixos Comercials i Turístics de Barcelona assegura que tant la manifestació a la delegació del govern espanyol a Catalunya com el bloqueig de l'aeroport del Prat d'aquest dilluns "tenen una afectació directa en el turisme i el comerç".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor