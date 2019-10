Álvarez de Toledo reclama un «govern de seguretat nacional» a Espanya

En una compareixença al Parlament per valorar els darrers esdeveniments a Catalunya , la canddiata del PP a les eleccions espanyoles, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmat en que "l'incendi només es pot apagar anant a votar a les properes eleccions" i ha reclamat "un govern de seguretat nacional a Espanya". "Espanyols, a les urnes!", ha exclamat. La solució política és votar el 10 de novembre. Ha assegurat que "ja és inútil" apel·lar al sentit comú de Quim Torra i Pedro Sánchez.Sobre la declaració del Govern d'empatitzar amb els qui es mobilitzen, Álvarez de Toledo ha dit que el PP empatitza amb els divuit policies ferits pels "esquadrons animats per Torra" i amb els estudiants que volen anar a la universitat, i amb els centenars de milers de catalans que paguen per una televisió que dona informació, segons ella, esbiaixada.En nom del PP català, el seu president, Alejandro Fernández, ha felicitat tots els cossos de seguretat "inclosos els Mossos, per suposat", per la seva actuació davant els incidents. Fernández ha dit que Pedro Sánchez "ha perdut el control de la situació a Catalunya". Ha demanat que el govern impedeixi la vaga general de divendres, que ha titllat de "kale borroka massiva liderada per un terrorista anomenat Carles Sastre" i "un sabotatge".Fernández ha demanat al govern espanyol que digui si és certa la informació publicada per El País segons la qual membres del Tsunami Democràtic es van reunir amb Quim Torra. El líder popular ha afegit que els responsables del Tsunami Democràtic haurien comès delictes d'estralls, desordres públics, violència contra persones i coses, i atemptats contra agents de l'autoritat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor