Roger Español: «Violència, bales de goma i de foam, cops de porra. Autodefensa, tota la resta»

Violència: Bales de goma, bales de foam, càrregues, envestir amb furgonetes, cops de porra, provocacions.....

Autodefensa: tot el reste. — Roger Español (@FrontRoger) October 16, 2019

El cap de llista de Junts per Catalunya al Senat, Roger Español, s'ha afegit a les reaccions contra els aldarulls del segon dia de protestes per la sentència del Suprem i ha publicat a Twitter: "Violència: Bales de goma, bales de foam, càrregues, envestir amb furgonetes, cops de porra, provocacions... Autodefensa: tota la resta".Español és conegut per haver perdut un ull l'1-O de 2017 quan defensava les urnes d'un dels col·legis del referèndum. La formació diu que representa la "violència" patida l'1-O, i és exemple de com la "repressió porta a més compromís", tal com va explicar la cap de files de la formació a Madrid, Laura Borràs . Els aldarulls d'aquest dimarts van acabar amb 30 detinguts en diferents punts de Catalunya i 43 mossos d'Esquadra ferits.

