Els CDR convoquen una manifestació a prop del Departament d'Interior

🔴🔴 Convocatòria 🔴🔴



Davant la repressió i la violència policial us convoquem avui 16/10:



👉🏽 Gran Via amb Marina 19:00 hrs.

👉🏽 Cap agressió sense resposta.

👉🏽 Tenim molta merda a netejar. Porta el teu paper de vàter.#BuchDimissió#RevoltaPopular#Quesenvagin pic.twitter.com/8rnJA6K25i — CDR_Barcelonès (@CDR_Barcelones) October 16, 2019

Els Comitès en Defensa de la República (CDR) han convocat una manifestació aquest dimecres a la confluència del carrer Marina amb la Gran Via, a Barcelona. Els comitès han difós la convocatòria amb el lema "Que se'n vagin" i el punt de trobada per als manifestants està a només 800 metres de la seu del departament d'Interior.La manifestació arriba després dels aldarulls d'aquest dimarts al centre de Barcelona i amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, a l'ull de l'huracà per l'actuació dels Mossos en les mobilitzacions de resposta a la sentència del procés. Els CDR ja han demanat laEls comitès també demanen als manifestants que portin paper de vàter. "Tenen molta merda per netejar", diuen a la convocatòria.

