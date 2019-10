El «Financial Times» critica la sentència contra els presos polítics

La premsa internacional pren posició davant la sentència als presos polítics. El diari britànic Financial Times dedica aquest dimecres el seu editorial a criticar el veredicte del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Ja al titular de l'editorial, el rotatiu afirma que"les penes de presó no poden solucionar la crisi de Catalunya".Per al periòdic britànic, "hi ha poques raons per creure que el judici al Tribunal Suprem no fos una altra cosa que un procés just", i en aquest sentit, el diari indica que segons la sentència els dirigents independentistes pretenien "fer pressió sobre el govern perquè acceptés un plebiscit formal", i aquest fet "dificulta la justificació de les sentències extraordinàriament llargues pel delicte de sedició que va dictar el tribunal”.Financial Times adverteix també que la sentència pot fer que es "radicalitzi l’opinió secessionista i s’amplifiqui la reacció nacionalista espanyola en contra”, i a més serà recorreguda a unes altres instàncies judicials com ara el Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu dels Drets Humans.En aquest sentit, el rotatiu opina que com més s'allargui aquest procés judicial als tribunals, "més temps trigarà a començar un diàleg polític que pugui portar a una solució duradora, que pugui conciliar les demandes catalanes d’autogovern amb l’adhesió dels espanyols a la unitat nacional".El diari acaba l'editorial concloent que la millor solució a la crisi és treballar per trobar "el compromís i la conciliació amb els líders catalans", si bé adverteix que ho pot dificultar "el ferotge nacionalisme anticatalà de Ciutadans". Per al rotatiu, el conflicte català desestabilitza Espanya a poques setmanes de les eleccions del 10 de novembre.

