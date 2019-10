«Estic a la Marxa per la Llibertat per defensar els drets de tots els catalans»

Equipats amb motxilla, sabates de caminar i ben abrigats, milers de persones han sortit de Vic en una de les cinc columnes de la Marxa per la Llibertat, promogudes per l'ANC. Durant els propers dies recorreran la C-17 i l'AP-7 en sentit sud per arribar a Barcelona el divendres. La Guàrdia Urbana ha comptabilitzat més de 10.000 persones.



El primer dia van fins a la Garriga, i dinen a Centelles. El dijous es reprendrà la marxa, es pararà per dinar a Parets i s'arribarà fins a Sant Quirze del Vallès. En aquest punt es passarà la segona nit i divendres se sortirà fins a Barcelona, on es preveu arribar a les 10 del matí. Pots consultar tota la guia en aquest enllaç.

Alguns dels concentrats només faran un tram. És el cas d'Ester Costa que, tot i que "la il·lusió seria arribar a la Garriga", té previst agafar el tren a Centelles i tornar cap a Vic. "La feina no permet estar-m'hi tot el dia", explica Costa, que és autònoma. Tot i això, el divendres té previst fer vaga i arribar fins a la Barcelona, que hi arribaran les cinc marxes d'arreu del país. "Hem participat en totes les activitats que s'han organitzat i tant de bo que fos l'última. Em sembla, però, que tenim feina per fer", ha conclòs.D'altres caminadors van preparats per fer tot el recorregut. Anna Codina, per exemple, contempla arribar fins a Barcelona. "Visc i estudio allà", explica, destacant que la universitat els ha suspès les activitats avaluables facilitant d'aquesta manera la mobilització. Equipada amb sac i estora, Codina diu: "he vingut a defensar els meus drets i els de tots els catalans". "Amb aquesta sentència s'ha demostrat que poden fer el que vulguin amb nosaltres", ha lamentat.La C-17 plena a vessar per milers persones. Foto: Josep M. Montaner

"Ens doneu la força"

Han encapçalat la Marxa per la Llibertat de Vic Laura Masvidal, Blanca Bragulat i Betona Comín, dones dels presos (Quim Forn i Jordi Turull) i germana dels exiliats (Toni Comín), a més de Marta Torrecillas, agredida durant el referèndum de l'1-O, i Pilarín Bayés. Abans de començar la mobilització, Masvidal ha explicat que, tot i que la Marxa les va deixar estabornides, "tenim ànims i la força ens la doneu". En aquest sentit, ha remarcat que Catalunya és "un poble que camina i caminarà". Els tractors han encetat la marxa.D'altra banda, també hi ha alcaldes d'Osona i el Ripollès. Com l'alcaldessa de Vic Anna Erra, que ha remarcat que pel moment que està vivint el país, la població i els càrrecs electes "hem de donar una lliçó de dignitat", tot i la sentència que "merma les llibertats democràtiques". "Hem de sortir de forma pacífica per queixar-nos d'aquesta injusta sentència i tall de llibertats del país".

