Els presos: «Cap violència ens representa»

Tot el suport a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques.

Cap violència no ens representa. pic.twitter.com/ismncABiSd — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 16, 2019



Els presos polítics catalans han rebutjat qualsevol violència als seus comptes de Twitter aquest dimecres al matí després dels aldarulls i les càrregues policials indiscriminades que hi ha hagut a Barcelona , Tarragona, Lleida, Girona i Sabadell aquesta passada nit. "Cap violència ens representa", han piulat Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, amb el mateix text en cada una de les respectives piuladesAlhora, ha mostrat tot el seu suport "a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques" que s'han organitzat com a resposta a la sentència de Tribunal Suprem, entre les quals les Marxes per la Llibertat que a primera hora han sortit de diferents punts de Catalunya. Els presos han il·lustrat el missatge amb imatges de concentracions pacífiques amb espelmes com la celebrada dimarts per l'ANC i Òmnium a Barcelona , a només tres carrers d'on s'iniciaven les càrregues policials i els enfrontaments.Aquest matí han arrencat unes multitudinàries Marxes per la Llibertat a Vic, Tàrrega, Tarragona, Girona i Berga. Després d'una nit convulsa al centre de Barcelona i a altres punts de Catalunya, milers de persones s'han afegit a les marxes promogudes per l'ANC.Des depots seguir en directe el minut a minut de les Marxes per la Llibertat i el resum de dos dies de mobilitzacions i les reaccions als incidents contra la sentència del Tribunal Suprem.

