Junqueras: «Cap violència no ens representa»

Tot el suport a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques.

Cap violència no ens representa. pic.twitter.com/ismncABiSd — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 16, 2019



El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat en un tuit aquest dimecres al matí després dels aldarulls que hi ha hagut a Barcelona , Tarragona, Lleida, Girona i Sabadell aquesta passada nit. "Cap violència no ens representa", ha piulat Junqueras.Alhora, ha mostrat tot el seu suport "a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques" que s'han organitzat com a resposta a la sentència de Tribunal Suprem, entre les quals les Marxes per la Llibertat que a primera hora han sortit de diferents punts de Catalunya.Aquest matí han arrencat unes multitudinàries Marxes per la Llibertat a Vic, Tàrrega, Tarragona, Girona i Berga. Després d'una nit convulsa al centre de Barcelona i a altres punts de Catalunya, milers de persones s'han afegit a les marxes promogudes per l'ANC.Des depots seguir en directe el minut a minut de les Marxes per la Llibertat i el resum de dos dies de mobilitzacions i les reaccions als incidents contra la sentència del Tribunal Suprem.

