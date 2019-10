Diputats de JxCat volen que Buch dimiteixi després dels aldarulls

Després de les actuacions policials desproporcionades que hem viscut, retiro com a diputada del @JoventRepublica el suport parlamentari a la Conselleria d’Interior fins que aquesta assumeixi responsabilitats.



Tot l'escalf a les víctimes dels abusos policials! — Rut Ribas ♀️🎗 (@RutRibas) October 16, 2019

Almenys una desena de diputats del grup parlamentari de JxCat volen que el conseller d'Interior, Miquel Buch, dimiteixi després dels aldarulls d'aquest dimarts. Segons l'ACN, consideren que el conseller "no està preparat" per gestionar els dies que venen, posteriors a la sentència del Suprem. El president, Quim Torra, ha convocat Buch aquest matí en una reunió d'urgència al Palau de la Generalitat per analitzar els aldarulls, en una trobada en què també estaven citats el vicepresident, Pere Aragonès; i la consellera de Presidència i portaveu, Meritxell Budó.Els diputats de JxCat se sumen a la petició de dimissió del conseller d'Interior expressada per unes altres veus del món independentista, com ara els de l'exconsellera Clara Ponsatí (JxCat), la de la periodista Pilar Rahola. També han demanat la renúncia de Buch Catalunya en Comú i Demòcrates de Catalunya.Buch forma part del grup parlamentari de JxCat des del maig de 2019 i, fins i tot, hi havia veus que el reclamaven com a nou president de la formació al Parlament. El conseller també s'havia ofert, abans de l'estiu, per endreçar l'espai de JxCat i PDeCAT. Buch va participar de la reunió del grup parlamentari d'aquest dilluns, al costat dels altres consellers de JxCat, just abans que la sentència del Suprem es fes pública.Les joventuts d'ERC també han anunciat que retiren el seu suport al conseller d'Interior i, a través d'una piulada de la seva diputada, Rut Ribas, denuncia les "actuacions policials desproporcionades" i explica que deixa de donar suport al Departament "fins que aquest assumeixi responsabilitats". En un comunicat, el Jovent Republicà carrega contra el "lideratge erràtic, contradictori i incomprensible" de Buch.La segona jornada de protestes per la sentència del Tribunal Suprem va acabar ahir a la nit amb 30 detinguts en diferents punts de Catalunya, i 43 Mossos ferits. Es van produir nombroses càrregues policials. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 125 persones durant la jornada de protestes de dimarts, 74 de les quals a Barcelona. A la capital catalana hi ha hagut forts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor