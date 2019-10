Buch obvia les peticions de dimissió i atribueix els aldarulls a «grups provocadors»

"No hi ha cap excusa per practicar la violència a Catalunya, i qualsevol tipus de violència serà erradicada". Ho ha afirmat el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha comparegut aquest dimecres a la tarda a la seu de la conselleria, on ha defensat la tasca dels Mossos d'Esquadra durant els últims dies, tot i que també posat en valor la necessitat de protegir la llibertat d'expressió i de manifestació dels ciutadans en uns moments "difícils". De fet, Buch ha descrit l'independentisme com un moviment "pacífic", i ha atribuït els aldarulls a "grups provocadors i agitadors".En aquest sentit, Buch ha volgut deixar clar que, "que hi hagi violència no vol dir que en aquest país es visqui en violència o hi hagi problemes de convivència". Segons ha dit, es pot constatar que hi ha "persones violentes, grups minoritaris que estan exercint la violència", i sempre que sigui així, els Mossos d'Esquadra "actuaran", buscant l'equilibri entre el dret dels ciutadans a manifestar-se i expressar el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O, i l'ordre públic, una de les competències actualment atribuïdes a la policia catalana.Malgrat que ha assegurat que no ha parlat durant el dia d'avui amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, hi ha bona coordinació amb el Cecor -el grup de treball i coordinació entre els Mossos, la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil-. A més, ha remarcat que el Govern no està donant "cap motiu" perquè s'apliqui la llei de seguretat nacional. "La confiança és plena amb el cos perquè ningú pugui aplicar cap tipus de llei ni manllevar-nos una competència que és la de la seguretat pública de Catalunya", ha afegit.I és que, segons el conseller, "els Mossos estan garantint els drets fonamentals dels ciutadans i l'ordre públic d'aquest país en una situació complexa, però estan fent la seva feina". Buch ha destacat que aquest dimarts es van produir 250 focs amb barricades arreu de Catalunya, amb "sabotatges" i "molts policies ferits". Però alhora, i no de forma menys important sinó al contrari, milers de persones han sortit al carrer des de dilluns de forma "pacífica" i "exemplar". "No podem permetre que incidents indesitjats malmetin la imatge de centenars de milers de persones que s'han mobilitzat amb civisme i sense incidents", ha remarcat. Per això, ha cridat a "aïllar" els grups o persones violentes i "no donar-los cabuda" dins de les manifestacions que Catalunya "ha realitzat, realitza i realitzarà".Buch havia convocat una roda de premsa informativa a les 10.30 a la conselleria d'Interior, on preveia realitzar una declaració institucional en directe. L'allargament de la reunió d'urgència a Palau amb el president del Govern, Quim Torra, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el vicepresident Pere Aragonès -fins passades les 12.00 del migdia- ha obligat a posposar compareixença fins a les 17.00 hores. Tot i això, ha descartat que hi hagi divergència d'opinions en el si del Govern sobre com han d'actuar els Mossos."No falta consens al Govern, de fet, el vicepresident [Pere Aragonès] ha fet unes declaracions al migdia donant suport als Mossos", ha destacat. Respecte Torra, que aquest dimecres no ha volgut fer declaracions relacionades amb els aldarulls, Buch ha assegurat que "no hi ha cap excusa per practicar violència a Catalunya", i que això és un fet que el president català sempre ha defensat.Tant Buch com el director general de la policia, Pere Ferrer, han assegurat que totes les actuacions que puguin vulnerar els protocols establerts pel cos d'investigaran internament, "com sempre". I un exemple d'això seran els carrusels, la tècnica de dispersió que consisteix en conduir vehicles policials a gran velocitat entre els manifestants. "Les imatges seran analitzades, en cas que no s'ajustin als protocols establerts, i a la congruència i proporcionalitat".Ferrer tampoc ha tancat la porta a la utilització del gas pebre. "La situació que vivim és altament complexa, i els cossos disposen de moltes eines per afrontar-la", ha indicat. Pel que fa a l'ús de bales de goma per part de la Policia Nacional espanyola -els Mossos tenen prohibit l'ús d'aquesta arma des del 2014-, Ferrer ha defensat que els diferents cosos policials tenen els seus propis protocols: "Cada cos policial, d'acord amb els seus protocols interns, aplica els mecanismes que té al seu abast".Lluny dels rumors que havien circulat durant el dia, Buch ha negat qualsevol intenció de dimitir. Segons ha dit, "forma part de la normalitat" de la conselleria d'Interior que, en determinats moments, grups polítics i ciutadans demanin el cessament del seu responsable. Segons ell, aquesta no és una idea que ara contempli, sinó que està "centrat a garantir l'ordre públic i garantir els drets fonamentals dels catalans".No obstant això, diversos sectors polítics i de la societat civil ja havien demanat la dimissió de Buch. Ho van fer els comuns aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament, i s'hi van sumar Demòcrates de Catalunya, que disposen de dos diputats a la cambra catalana -Antoni Castellà i Maria Assumpció Laïlla-, l'exconsellera Clara Ponsatí (JxCat), i la de la periodista Pilar Rahola. També ho han fet una desena de diputats del grup parlamentari de JxCat, que aquest dimecres han afirmat que el conseller d'Interior "no està preparat" per gestionar els dies que venen.Per la seva part, les joventuts d'ERC han anunciat que li retiren el suport polític pels "intolerables abusos" policials i els "incompliments reiterats" de protocols i lleis aprovades al Parlament com "l'ús indiscriminat del FOAM", i la CUP han exigit la seva dimissió i la dissolució de la Brigada Mòbil perquè no es criminalitzi la dissidència. En nom d'ERC, però, el vicepresident Pere Aragonès ha assegurat que comprèn les mobilitzacions, però ha defensat l'actuació dels Mossos. També ho ha fet JxCat, que ha traslladat "tot el suport" a Buch. Les càrregues policials al centre de Barcelona d'aquest dimarts, on es va desfermar el caos després d'un acte de protesta convocat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural davant la delegació del govern espanyol, van ser la gota que va fer vessar el vas de diversos sectors de l'independentisme i que han acabat motivant la trobada d'urgència a Palau.

